Во Флориде туристы стали свидетелями битвы гигантского аллигатора и питона - ВИДЕО
Туристы в американской Флориде стали свидетелями битвы гигантского аллигатора и питона, который был в 2 раза больше его.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на Daily Star.
Как сообщается, события разворачивались в национальном парке Эверглейдс. Аллигатор оказался сильнее и утащил питона. Туристы назвали зрелище "ужасающим".
При этом аллигатор известен постоянным обитателям, у него даже имеется кличка - Годзилла. Он умертвил огромного питона и явно собирался им пообедать.
Туристы сначала не поверили в реальность происходящего и подумали, что по воде плывет бревно, и лишь потом увидели, что Годзилла тащит свою жертву.
Отмечается, что жертвой аллигатора стал бирманский питон, одна из крупнейших змей в мире.
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