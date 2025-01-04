Во Флориде туристы стали свидетелями битвы гигантского аллигатора и питона

Туристы в американской Флориде стали свидетелями битвы гигантского аллигатора и питона, который был в 2 раза больше его.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на Daily Star.

Как сообщается, события разворачивались в национальном парке Эверглейдс. Аллигатор оказался сильнее и утащил питона. Туристы назвали зрелище "ужасающим".

При этом аллигатор известен постоянным обитателям, у него даже имеется кличка - Годзилла. Он умертвил огромного питона и явно собирался им пообедать.

Туристы сначала не поверили в реальность происходящего и подумали, что по воде плывет бревно, и лишь потом увидели, что Годзилла тащит свою жертву.

Отмечается, что жертвой аллигатора стал бирманский питон, одна из крупнейших змей в мире.