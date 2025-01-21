https://news.day.az/tourism/1724523.html В Аскеране будет создано туристическое село В Аскеране будут созданы туристическое село и парк. Как сообщает Day.Az, в связи с этим начата работа по подготовке проекта генерального плана-концепции и предварительного проекта парка "Аскеран Гала".
В Аскеране будет создано туристическое село
В Аскеране будут созданы туристическое село и парк.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим начата работа по подготовке проекта генерального плана-концепции и предварительного проекта парка "Аскеран Гала".
Так, общество с ограниченной ответственностью "Əsaslı Tikinti və Təchizat", подведомственное министерству культуры, уже завершило соответствующую работу.
Организация поручила выполнение указанных работ компании "Artcloud Network Inernational" и заключила с ним контракт на сумму 942,8 тыс. манатов.
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