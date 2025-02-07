За последние 5 лет количество рейсов AZAL увеличилось на 43%

За последние 20 лет ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), планомерно и динамично развиваясь, добилось ряда важных успехов.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал президент AZAL Самир Рзаев.

По его словам, за указанный период в Азербайджане, в том числе на освобожденных от оккупации землях, было осуществлено строительство аэропортов и терминалов, отвечающих мировым стандартам, модернизирован и расширен авиапарк.

"Наряду с улучшением материально-технической базы, были предприняты важные шаги для подготовки кадров в области авиации, укрепления и вывода на более высокий уровень их потенциала. Сравнивая показатели 2024 года по авиакомпании AZAL с периодом до пандемии COVID-19 (2019 год), можно отметить, что за счет увеличения количества направлений полетов до 63, выполнения более 17 000 рейсов по этим направлениям, увеличения количества рейсов на 43% и обслуживания более 4 миллионов пассажиров был достигнут 50-процентный рост числа пассажиров, что стало историческим рекордом.

AZAL и Международный аэропорт Гейдар Алиев неоднократно удостаивались наград "5 звезд" от Skytrax, получили за эти годы ряд престижных международных наград.

Реализация мероприятий, способствующих достижению Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР), создала прочную основу для устойчивого развития.

Придерживаясь исторической традиции, AZAL продолжает предоставлять пассажирам услуги, отвечающие высоким стандартам", - говорится в публикации.