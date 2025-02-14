В Турции самолет вынужденно сел из-за драки

Самолет авиакомпании из Турции Pegasus вынужденно приземлился в аэропорту Эрзурума из-за драки между гражданами Украины и Казахстана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Рейс следовал из Антальи в Астану, когда на борту разгорелся конфликт между парой из Украины и женщинами из Казахстана, который перерос в драку. Стюардессы не смогли разнять дерущихся, и пилот принял решение приземлиться в Эрзуруме.

По прибытии в аэропорт правоохранительные органы задержали четверых пассажиров и доставили их в участок для дачи показаний. Затем их направили в медицинское учреждение для осмотра. Отмечается, что как украинская пара, так и женщины из Казахстана подали взаимные жалобы.

После дозаправки самолет продолжил рейс в Астану и успешно приземлился через пару часов.