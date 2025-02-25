Бесплатное питание, транспорт и отель

Определены льготы, которые будут предоставлены пассажирам в связи с изменением расписания полетов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в "Правилах осуществления коммерческих авиаперевозок, перевозки пассажиров, багажа, грузов и почтовых посылок авиационным транспортом", утвержденных Кабинетом Министров.

Согласно постановлению, в случае внесения изменений в график перевозок в связи с изменением расписания авиарейсов (кроме условий возникновения безвыходной (форс-мажорной ситуации) перевозчик в течение времени, в течение которого он не имеет возможности осуществить перевозки пассажиров по маршруту, указанному в билете, должен безвозмездно оказать пассажирам следующие услуги:

- предоставить комнаты матери и ребенка пассажирам с детьми в возрасте до 7 лет;

- при задержке рейса более чем на 2 часа должен предоставить возможность для 2 телефонных звонков или отправки 2 электронных сообщений, а также предоставить пассажирам безалкогольные напитки;

- при задержке рейса обеспечивать пассажиров горячим питанием каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов в ночное время;

- обеспечить размещение пассажиров в отеле при задержке рейса более чем на 8 часов;

- обеспечить приезд транспортом из аэропорта в гостиницу и в обратном направлении в случаях, когда проживание в гостинице предоставляется без дополнительной оплаты;

- обеспечить организацию хранения багажа.

Перевозчик или сервисная организация могут оказывать пассажиру платные дополнительные услуги с повышенным комфортом. Детей до 5 лет перевозят только в сопровождении взрослых. Перевозка детей в возрасте от 5 до 18 лет регламентируется правилами перевозчика.