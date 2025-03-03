Казахская авиакомпания запускает дополнительный рейс в Баку

Казахстанская авиакомпания Air Astana выполнит дополнительный рейс по маршруту Алматы-Баку для удовлетворения увеличившегося спроса на пассажирские перевозки в дни празднования Новруза.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в комитете гражданской авиации министерства транспорта Казахстана.

По информации комитета, с 16 по 30 марта 2025 года будет выполнено всего 120 дополнительных рейсов. Один из таких рейсов будет организован Air Astana по маршруту Алматы-Баку.