https://news.day.az/tourism/1734070.html Казахская авиакомпания запускает дополнительный рейс в Баку Казахстанская авиакомпания Air Astana выполнит дополнительный рейс по маршруту Алматы-Баку для удовлетворения увеличившегося спроса на пассажирские перевозки в дни празднования Новруза. Как передает Day.Az, об этом сообщили в комитете гражданской авиации министерства транспорта Казахстана.
Казахская авиакомпания запускает дополнительный рейс в Баку
Казахстанская авиакомпания Air Astana выполнит дополнительный рейс по маршруту Алматы-Баку для удовлетворения увеличившегося спроса на пассажирские перевозки в дни празднования Новруза.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в комитете гражданской авиации министерства транспорта Казахстана.
По информации комитета, с 16 по 30 марта 2025 года будет выполнено всего 120 дополнительных рейсов. Один из таких рейсов будет организован Air Astana по маршруту Алматы-Баку.
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