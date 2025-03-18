Wizz Air начинает рейсы из Габалы в Абу-Даби

Венгерская авиакомпания Wizz Air запускает рейсы из Габалы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби.

Как передает Day.Az, билеты по маршруту Габала - Абу-Даби уже доступны на официальном сайте авиакомпании, а первые рейсы начнутся с 19 июня.

До настоящего времени Wizz Air выполняла полеты из Азербайджана только из Баку.