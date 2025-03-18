https://news.day.az/tourism/1738204.html Wizz Air начинает рейсы из Габалы в Абу-Даби Венгерская авиакомпания Wizz Air запускает рейсы из Габалы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби. Как передает Day.Az, билеты по маршруту Габала - Абу-Даби уже доступны на официальном сайте авиакомпании, а первые рейсы начнутся с 19 июня. До настоящего времени Wizz Air выполняла полеты из Азербайджана только из Баку.
Wizz Air начинает рейсы из Габалы в Абу-Даби
Венгерская авиакомпания Wizz Air запускает рейсы из Габалы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби.
Как передает Day.Az, билеты по маршруту Габала - Абу-Даби уже доступны на официальном сайте авиакомпании, а первые рейсы начнутся с 19 июня.
До настоящего времени Wizz Air выполняла полеты из Азербайджана только из Баку.
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