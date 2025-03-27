Восточный Зангезур может стать туристическим и экономическим хабом Азербайджана

Автор: Габиль Аширов,

Azernews

В настоящее время реализуется новая инициатива по использованию экономического потенциала Восточно-Зангезурского экономического района. Это проект, который может сформировать будущее экономического и туристического секторов Азербайджана. На днях глава Комиссии по туризму и услугам Руслан Гулиев поделился информацией о текущих усилиях страны по повышению туристического профиля за рубежом, а также о серии международных мероприятий, в которых Азербайджан примет участие в этом году. Эти события указывают на долгосрочное видение интеграции региона в мировую экономику и туристический ландшафт.

Решение о создании специального проекта по использованию экономического потенциала Восточно-Зангезурского экономического района принято в решающий момент для Азербайджана. Страна, богатая природной красотой и неиспользованными туристическими достопримечательностями, добилась значительных успехов в продвижении своего туристического сектора в последние годы.

Важность таких проектов нельзя недооценивать. Туризм, в конце концов, является одним из наиболее эффективных способов стимулирования экономического роста в развивающихся регионах. Например, создание Гастрономической академии Туран в Сумгайыте, как обсуждалось на недавнем заседании Комиссии, подчеркивает потенциал специализации в туристической отрасли. Благодаря специализированному обучению в 12 областях академия обещает снабдить местных работников навыками, необходимыми для процветания в растущих секторах гастрономии и туризма.

Особенно примечательно то, что особое внимание уделяется международному сотрудничеству. Активное участие Азербайджана в четырех крупных международных мероприятиях в этом году свидетельствует о приверженности продвижению своих уникальных туристических направлений за рубежом. Эти усилия, несомненно, привлекут мировое внимание, будут способствовать укреплению экономических связей и потенциально привлекут иностранные инвестиции в такие секторы, как гостеприимство, туристические услуги и местная инфраструктура.

За этими многообещающими шагами должны последовать надежные стратегии устойчивого развития. Рост туризма в Восточном Зангезуре будет частью более широкой экономической стратегии, которая обеспечивает долгосрочное создание рабочих мест, экологическую устойчивость и сохранение культурного наследия. С этой целью акцент на подготовке нового поколения специалистов по туризму является шагом в правильном направлении, гарантируя, что местное население будет обладать навыками и опытом, необходимыми для эффективного управления и развития отрасли.

Кроме того туристический потенциал региона также во многом зависит от развития инфраструктуры. Существует потребность в улучшении дорог, транспортных связей и современных удобств для размещения туристов. Поэтому инвестиции в инфраструктуру планируются с учетом природной красоты региона. Такой сбалансированный подход привлечет внимание к региону и обеспечит беспроблемные путешествия.

В заключение следует сказать, что развитие экономического потенциала Восточного Зангезура посредством туризма является стратегическим шагом Азербайджана, который обещает экономическое будущее региона. Инициативы, принятые для подготовки квалифицированной рабочей силы, в сочетании с международным сотрудничеством, являются похвальными шагами вперед и эти усилия обещают подкрепить долгосрочное устойчивое развитие, которое охватывает инфраструктуру, сохранение окружающей среды. Восточный Зангезур может стать не только местным экономическим центром, но и ключевым игроком в будущем туризма в Азербайджане.