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Землетрясение не остановило туристов от купания в бассейне на крыше высотки в Бангкоке - ВИДЕО

Некоторые туристы продолжали купаться в бассейне на крыше высотки в Бангкоке во время землетрясения и любоваться видом с 50-го этажа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.