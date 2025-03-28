https://news.day.az/tourism/1740293.html Землетрясение не остановило туристов от купания в бассейне на крыше высотки в Бангкоке - ВИДЕО Некоторые туристы продолжали купаться в бассейне на крыше высотки в Бангкоке во время землетрясения и любоваться видом с 50-го этажа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Землетрясение не остановило туристов от купания в бассейне на крыше высотки в Бангкоке - ВИДЕО
Некоторые туристы продолжали купаться в бассейне на крыше высотки в Бангкоке во время землетрясения и любоваться видом с 50-го этажа.
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