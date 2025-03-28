Землетрясение не остановило туристов от купания в бассейне на крыше высотки в Бангкоке

Некоторые туристы продолжали купаться в бассейне на крыше высотки в Бангкоке во время землетрясения и любоваться видом с 50-го этажа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.