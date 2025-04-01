Тибет упростит процедуры для въезда туристов

Власти Тибетского автономного района КНР объявили о планах по упрощению визового режима для иностранных туристов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

В настоящее время посещение Тибета иностранцами возможно лишь в составе организованных групп, требующих, помимо китайской визы, получения специального разрешения.

Департамент культуры и туризма автономного района отметил активизацию культурно-туристического обмена с Россией в последние годы, подчеркнув его позитивное влияние на двусторонние отношения. В ближайшем будущем планируется упростить процедуру получения разрешительных документов на въезд в Тибет, сократить сроки рассмотрения заявок и внедрить онлайн-систему обработки.

Для привлечения иностранных туроператоров, включая российских, власти Тибета уже провели ряд ознакомительных туров. В прошлом году четыре российских туроператора посетили регион, а в этом году планируется пригласить сто международных представителей туристической индустрии. Эти меры направлены на стимулирование притока иностранных туристов и развитие международного туристического сотрудничества.