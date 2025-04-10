Глобальное признание: Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен очередной награды Skytrax

Международный аэропорт Гейдара Алиева вновь подтвердил статус ведущего авиационного узла региона, став лауреатом престижной премии Skytrax World Airport Awards в номинации "Лучший аэропорт Центральной Азии и СНГ". Награда была вручена 9 апреля в рамках выставки Passenger Terminal Expo 2025, проходившей в Мадриде.

Skytrax World Airport Awards - это международно признанный стандарт качества в авиационной отрасли, основанный на независимых опросах пассажиров по всему миру. Победители определяются по ключевым критериям, таким как комфорт пассажиров, эффективность обслуживания, уровень инфраструктуры и инновации.

То, что Международный аэропорт Гейдара Алиева восьмой год подряд получает эту награду, вновь подтверждает его высокие стандарты сервиса и устойчивое лидерство в регионе.

"Это достижение является ярким показателем доверия миллионов пассажиров и профессионализма нашей команды. Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы Международный аэропорт Гейдар Алиев оставался образцом передового опыта в регионе, внедряя современные технологии и создавая комфортные условия для путешественников со всего мира", - отметил директор аэропорта Теймур Гасанов

Генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед же сказал: "Тот факт, что Международный аэропорт Гейдар Алиев постоянно удостаивается этой награды, является явным показателем доверия и удовлетворенности пассажиров аэропортом. Повторяющийся успех - это выдающееся достижение, отражающее устойчивое совершенство по всем аспектам путешествия через аэропорт".

Международный аэропорт Гейдара Алиева продолжает уделять первостепенное внимание цифровой трансформации, автоматизации процессов и модернизации инфраструктуры - ключевым принципам, лежащим в основе его признания как центра инноваций и высокого уровня пассажирского комфорта.

Эта престижная награда не только подчеркивает роль аэропорта как важнейшего авиационного узла Центральной Азии и СНГ, но и демонстрирует его приверженность поддержанию наивысших мировых стандартов в авиационной отрасли.