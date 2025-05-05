Акула вызвала панику на пляже в Анталье

На турецком курорте Анталья, в районе пляжа Коньяалты, произошёл тревожный инцидент: в прибрежных водах заметили акулу длиной около двух метров. Событие вызвало панику среди отдыхающих - в это время люди находились как в воде, так и на берегу.

Как передает Day.Az, некоторые из отдыхающих пытались отогнать морского хищника, бросая в него камни. По словам специалистов, подобные случаи редки, но возможны, особенно в тёплый сезон. Эксперты призвали туристов быть внимательными и в случае появления подозрительных объектов в воде немедленно сообщать об этом спасателям или в соответствующие службы.

Власти сообщили, что меры безопасности на побережье были усилены. Проводится мониторинг акватории для обеспечения спокойствия и безопасности отдыхающих.

Отметим, что Анталья, как и Бодрум, остаются одними из самых популярных курортов для туристов из Азербайджана.