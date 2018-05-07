Актер из «Игры престолов» признан самым сильным мужчиной в мире - ФОТО

Исландец Хафтор Юлиус Бьернссон, известный по роли Григора Клигана по прозвищу "Гора" в сериале "Игра престолов", получил титул самого сильного мужчины в мире. Об этом в понедельник сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бьернссон принял участие в турнире World's Strongest Man 2018 на Филиппинах. Борьба за титул состояла из 16 состязаний, среди которых - поднятие бревна, таскание булыжников и буксировка транспортного средства.

Второе место в турнире занял поляк Матеус Килисковски, третье - американец Брайан Шоу. 29-летний Бьернссон рассказал победе в Instagram, поблагодарив за поддержку фанатов, друзей и родственников, а также своего диетолога.

Помимо "Игры престолов", Бьернссон снялся в фильмах "Кикбоксер возвращается" и "Зона 261".

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