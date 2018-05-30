Какие знаки зодиака самые счастливые в 2018 году?

Счастье - самая неуловимая, эфемерная и непостоянная вещь на свете. Мудрецы утверждают, что счастье - это процесс, а не цель и что каждый из нас носит его в себе. Нужно лишь уметь его разглядеть в определенный момент времени 2018 года и почувствовать. Звезды согласны с мудрецами - они утверждают, что некоторым знакам зодиака проще быть счастливыми, чем другим в 2018 году. Day.Az со ссылкой на kto-chto-gde.ru представляет рейтинг самых счастливых знаков в порядке нарастания.

Стрелец

Главный противник настроя на счастье в 2018 году - настроение Стрельцов, изменчивое и непостоянное. Только что они излучали жизнелюбие и оптимизм, а уже через минуту перед нами - мрачный и рассерженный человек. Отчасти это можно объяснить характерной чертой представителей этого знака: они хотят, чтобы все было как им нужно. Причем сразу и без вариантов. Если этого не происходит, Стрельцы могут впасть в уныние - вместо того, чтобы наслаждаться текущим моментом или перспективами.

Скорпион

Скорпионы во многом живут по такому же принципу в этом году: им очень свойственны импульсивность и желание всего и сразу, разве что по пустякам они не так уж умеют расстраиваться. Эти люди часто обладают не самым простым характером и охотно подмечают недостатки других людей. А уж о способности к самокопанию и рефлексии по любому поводу ходят легенды. Поэтому порой им очень сложно почувствовать себя совершенно счастливыми - а всего-то и нужно, что чуть снисходительнее относиться к себе и миру.

Рыбы

Тонкая душевная организация Рыб порой мешает им быть по-настоящему безмятежными и счастливыми в 2018 году. Достаточно одного неверного слова, косого взгляда или простой плохой погоды за окном - и душевное равновесие Рыб надолго утеряно. Если представителям этого знака хочется достичь состояния гармонии, им нужно сознательно прийти к такому ощущению: для этого надо просто поменьше реагировать на мелочи со стороны.

Весы

Представители знака Весов часто кажутся очень счастливыми и всем довольными: они обаятельны и уверены в себе. Со стороны они производят впечатление людей очень удачливых, у которых часто все в жизни складывается само по себе. Но внутри Весы порой оказываются недовольными, причем сами толком не могут объяснить, в чем же дело, где причина их дурного расположения духа. Все, что им нужно на самом деле, - состояние гармонии, для достижения которого им надо ценить то, что у них есть прямо сейчас, когда на календаре - 2018 год.

Телец

С одной стороны, им важно соответствовать некоей планке, чтобы "все как у всех" знаков зодиака в этом году. С другой, для полного счастья Тельцу хочется, чтобы дела обстояли хотя бы немного лучше, чем у большинства. Пока эти люди равняются на ощущения и представления о счастье окружающих, они могут не успевать наслаждаться тем, что у них уже есть. Многие из Тельцов способны чувствовать себя счастливыми только рядом с кем-то, так что прилагают все усилия, чтобы сначала осчастливить любимого человека.

Козерог

Козероги настолько привыкли контролировать все происходящее в 2018 году, что действия других людей иногда способны вывести их из себя. Тогда они начинают страдать от несовершенства мира. Для достижения состояния счастья им иногда не хватает понимания того, что другие люди могут делать свои собственные ошибки и их нужно просто оставить в покое. Это никак не приведет к потере лица Козерогом, но поводов волноваться и переживать по важным и пустячным поводам определенно убавится.

Дева

Это самые трудолюбивые люди из знаков зодиака - и в этом году ничего не поменялось, - которые стремятся организовать свою жизнь максимально комфортно (и чтобы поменьше импровизации). Это делает их существование простым, понятным и очень спокойным: хаос приносит им душевный дискомфорт. Девам необходимо научиться расслабляться и получать от жизни удовольствие, даже если все вдруг встает "с ног на голову" и движется по непонятной им логике. Чрезмерные заботы о порядке иногда так утомляют, что проще плыть по течению и не обращать внимание на досадные мелочи.

Рак

Мечтательный и чувствительный Рак очень любит быть счастливым и способен приложить немало усилий для достижения этого комфортного для него состояния. Внутреннего ресурса и умения концентрироваться в этом году им для этого будет вполне достаточно, а вот внешние обстоятельства и удача иногда будут поворачиваться не той стороной, как хотелось бы. Тогда они впадают в меланхолию и уходят во внутренние переживания: по-настоящему счастливыми Раки бывают не слишком часто именно по этой причине.

Овен

Им важно всегда двигаться вперед в 2018 году. Они умеют это делать и отлично знают свои сильные стороны, которые помогают им больше, чем представителям других знаков зодиака. Овны часто неравнодушны к статусу и признанию своих заслуг - неважно, насколько масштабным и грандиозным оказался их собственный вклад в общее дело. С возрастом эта черта иногда меняется в сторону умения наслаждаться простым вещами - и тогда Овны оказываются безмятежно счастливы, даже если повода никакого вовсе нет.

Лев

Люди, рожденные под этим знаком, порой бывают тщеславными, высокомерными и самовлюбленными. Как бы странно это ни звучало, именно эти качества позволят им наслаждаться жизнью в этом году в полной мере и чувствовать себя действительно счастливыми. Им и в голову не придет сомневаться в своих талантах и удачливости, а на внешние раздражители они попросту не реагируют. Эгоизм? Возможно, но Львы в состоянии душевной гармонии способны по-царски улучшить мир вокруг них в этом году, причем делая это совершенно добровольно и искренне.

Водолей

Таким людям свойственно интересоваться медитативными техниками - и вообще всем, что очень способствует достижению счастья. В этом году они особенно открыты миру, дружелюбны и часто с радостью делятся своими духовными открытиями со всеми, кто проявляет интерес. Водолеи обожают устраивать праздники и сюрпризы - даже незнакомым людям, даже без повода. Поэтому рядом с ними приятно и легко находиться, а они сами постоянно находятся в поиске новых способов достичь гармонии и умиротворения.

Близнецы

Казалось бы, как представители такого эмоционального знака могут оказаться на вершине рейтинга-2018? Все дело в том, что Близнецы всегда стараются увидеть только положительные стороны во всем, что происходит с ними и вокруг них. В этом же году - с удвоенной силой. Они способны искренне ценить каждое мгновение и заражать окружающих оптимизмом. Даже если их что-то расстроило, эти люди стараются не зацикливаться на неудачах, а поскорее ищут новую ситуацию или человека, в которых снова найдут что-то положительное и радостное. Завтрашний день радует их уже потому, что он таит в себе новое - любопытство Близнецов часто заставляет их предвкушать новое и неизвестное.

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