Эти дети хотели неосуществимого. Осознавая античеловеческую сущность действующего политического строя в СССР, они пытались придать ему иные, цивилизованные, черты - такие, какими они его хотели видеть. За это и поплатились. Day.Az со ссылкой на russian7.ru расскажет, за что расстреляли трех советских школьников.

Юные идеалисты

Свыше десятка парней и девушек по этому "еврейскому националистическому делу" были осуждены, трое мальчишек-"главарей" расстреляны. Студенты Борис Слуцкий, Евгений Гуревич и Владилен Фурман за 3 года до смерти Сталина озвучили альтернативную модель развития общества. У них не было резервов для осуществления собственных идей. Зато существовали "стукачи", которые оперативно сдали "прогрессивно мыслящих" студентов и тех, кто прислушивался к их идеям.

Такая чудная игра

Несмотря на прошедшие жестокие репрессии, в советском обществе конца 50-х было место инакомыслию, и определенные идеи, противоречащие общепринятым, могли формироваться в юношеской среде. "Новое мышление" было неотделимо от ленинской идеологи, но "диктатуру пролетариата" прогрессивная молодежь трактовала по-своему. Юноши и девушки конца 50-х использовали те же методы, что их отцы и деды - листовки, группирование по отношению к заданиям... Во многом это была игра - такая чудная игра, за которую в итоге расстреливали или отправляли в лагеря. Фильм Петра Тодоровского "Какая чудная игра" во многом основан на сюжете истории вышеупомянутого "еврейского дела".

Как все начиналось

Трех "основоположников" Союза борьбы - Слуцкого, Гуревича и Фурмана - расстреляли 26 марта 1952 года. Более 15 человек приговорили к различным срокам заключения. После смерти Сталина эти люди были оправданы. Многие из них оставили воспоминания. Как вспоминала Сусанна Печуро, все начиналось с литературного кружка в Доме пионеров. Дети обсуждали разное, в том числе, разного рода политические акции типа борьбы с "безродным космополитизмом".

Они бунтовали против идей, которые казались чуждыми мышлению несовершеннолетних того времени - нормальное явление для подростков 40- 50-х годов. Парни (Слуцкий, Гуревич Фурман) писали стихи и прозу, тогда это было круто, отчасти объединяло. Постепенно зашла речь об общеполитических вопросах. В кружке были разные люди, но стремление трактовать марксистско-ленинские высказывания являлось основополагающим.

Они все знали и понимали

Судя по воспоминаниям Сусанны Печуро, они догадывались о слежке - у многих к тому времени уже были арестованы родственники. По-детски даже пытались конспирироваться. Но это не спасло - всем членам не реализованного на практике Союза борьбы за дело революции пришлось пойти через ГУЛАГ. Слуцкого, Гуревича и Фурдмана расстреляли. Многие получили очень большие сроки. Одна из персонажей этой истории, Майя Углановская, к слову, жива. Она выпустила воспоминания, в том числе, и об этом периоде жизни.

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