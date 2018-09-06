Необычная свадьба в Азербайджане - ВИДЕО
6 сентября 2018 16:46 1 114
В Азербайджане состоялась необычная свадьба.
Как сообщает BAKU.WS, кадры со свадебного торжества распространились в социальных сетях, передает Day.Az.
Церемония празднования свадьбы вызвала большой интерес у пользователей Сети. Отведенный для мужчин и женщин танцпол напомнил свадебный эпизод из фильма "Arşın mal alan".
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