Тест: правда и мифы о знаменитостях

У славы есть обратная сторона. Знаменитости страдают от того, что их частная жизнь становится достоянием общественности, и они никак не могут остановить вторжение посторонних людей в их личное пространство. Есть те, кто относятся к этому философски: мол, известность дала мне много положительного. Но есть и другие - они не справляются с обрушившейся на них славой: они уходят в запой, начинают принимать наркотики, дерутся с папарацци...

Да, мы знаем, с кем эти знаменитости живут, как одеваются, сколько зарабатывают и на какие вечеринки ходят. Но знаем ли мы о них то, что они не рассказывают на каждом углу? Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям тест и предлагает угадать, что из представленных фактов о знаменитостях является правдой, а что - миф.