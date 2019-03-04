Учёные определили причину гибели города индейцев
4 марта 2019 03:46 185
Учёные из Университета штата Калифорния, Лонг-Бич, определили причину гибели города индейцев Кахокия по фекалиям. Статья опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Частицы, образуемые кишечными бактериями человека, сохраняются в осадках сотни лет. По ним учёные определили, как менялась численность населения. Выяснилось, что она сокращалась синхронно с сокращением осадков летом.
Таким образом, исследователи заключили, что Кахокия исчезла из-за засухи. Из-за неё качество урожая становилось хуже, и жителям пришлось искать новые земли. Ранее считалось, что город прекратил существование из-за природных катаклизмов или войны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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