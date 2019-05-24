Иудеи, иными словами те, кто является евреем от рождения, и кто стал адептом монотеистической религии иудаизма, должны придерживаться определённых правил сна, которые записаны как в Торе, так и в других религиозных законах.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

К примеру, Рав Шломо Ганцфрид не рекомендовал спать в излишне жарком или холодном местечке, а также советовал по возможности не почивать в одиночку. Но если всё-таки приходится засыпать одному, то лучше приоткрыть дверь или включить ночную лампу.

Развивая эту тему, раби Моше бен Маймон запрещал евреям спать днем, а ночью укладываться в постель раньше трёх-четырёх часов после последнего приёма пищи.

Правильное раздевание

Прежде чем отойти ко сну, евреям предписано снимать с себя одежду. Однако в этом, казалось бы, нехитром деле, не всё так просто, поскольку, по еврейским религиозным законам, зафиксированным Рав Шломо Ганцфридом в книге "Кицур шульхан арух", сначала надо обнажить левую часть тела, а потом правую.

То же правило распространяется на процесс освобождения от обуви, спать в которой запрещается Талмудом (Йома 78 б), так как считается, что тот, кто засыпает обутый, испытывает вкус смерти. Данное табу распространяется как на женщин, так и на мужчин, которым к тому же нельзя класть снятые вещи под голову, потому что тем самым они способствуют скорому забыванию знаний.

Как спать

В издании "Законы еврейской жизни", написанном Брановером и Левиным, отмечается, что иудеям положено засыпать на левом боку, а просыпаться на правом, и ни в коем случае не лежать на спине или животе. Эти ограничения имеют функциональную подоплёку, так как считается, что в такой позе покоя все органы человека работают в правильном режиме, и организм успевает восстановить силы.

При засыпании человека на левом боку расположенная справа печень давит своей массой на желудок, забирая от него часть тепла и помогая быстрому пищеварению. Когда же он переворачивается на правый бок, печень находится в состоянии отдыха, что способствует лучшему выведению шлаков.

Чтобы не нарушать режим работы внутренних органов, не стоит постоянно вертеться с одной стороны на другую, а лучше приучить себя засыпать и просыпаться на соответствующих боках.

Похищение сна

В еврейской традиции существует понятие "гезель шена", что можно перевести с иврита как "похищение сна". Это словосочетание используется тогда, когда спящего человека будят без важной причины. Такое деяние со слов рабби Исраэля Салантера запрещается Торой, в которой написано "люби ближнего твоего, как самого себя" (Ваикра 19, 18) и "не обижайте один другого" (Ваикра 25, 17).

"Похищение сна" считается большим злодеянием, нежели реальный грабёж, поскольку человек, умыкнувший что-то у хозяина, в конечном счете может возвратить украденный предмет, а восполнить нарушенный сон неосуществимо.

Когда нельзя спать

В иудейском календаре есть переходящий праздник Дарования Торы - Шавуот, когда всем евреям запрещается спать ночью. Вместо того чтобы предаваться сновидениям, необходимо изучать Тору и читать отрывки из сборника "Исправление в ночь на Шавуот". В эту бессонную ночь они пытаются искупить неподобающее поведение своих предков, которые в далёкие времена заснули в день, когда Бог даровал им Тору на горе Синай. Произошло это знаковое событие на 50-ый день Исхода из Египта и как, объясняется во внутренних частях Священного писания, было сделано преднамеренно.

По мнению Брусиловски, евреи во главе с Моисеем решили, что во сне, когда тело не властно над душой, они могут максимально приблизиться к Всевышнему и получить от него Тору. Господь понял замысел людей, однако дождался когда все проснутся и только тогда передал им Священный Закон. С тех далёких времён, осознав неправильность своих действий, евреи в эту дату ежегодно исправляют свою ошибку, не ложась спать.

Данная традиция описывается в книге Зоар, на страницах которой указано, что каждый изучающий в эту ночь Тору получит от Бога семьдесят благословений и особую Небесную корону, кроме того его имя будет занесено в специальную Книгу Памяти.