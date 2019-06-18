https://news.day.az/unusual/1130130.html В наряде Кейт Миддлтон углядели влияние свекрови - ФОТО
В наряде Кейт Миддлтон углядели влияние свекрови - ФОТО
Герцогиня Кембриджская Кэтрин пришла на церемонию вручения Благороднейшего ордена Подвязки в наряде, навеянном одним из костюмов ее свекрови принцессы Дианы.
На это обратили внимание в Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Во время праздника, который состоялся в Виндзорском замке в понедельник, 17 июня, на ней было белое платье-пальто с воротником и черными вставками. Авторы платья - дизайнеры из лондонского дома Catherine Walker - одного из любимых брендов принцессы Дианы.
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