В мире не так-то много систем подземного общественного транспорта: их всего 95 в действии, из них 7 перевозят более 1 млрд человек в год. Московское метро является самым загруженным с 3,2 млрд перевозок в год, метро в Токие перевозит в год 2,6 млрд пассажиров, а самое крупное в США нью-йорксое метро - только 1,3 млрд в год. Каковы же главные опасности, поджидающие пассажира метро? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ненасильственные преступления: кражи

В вагонах метро не пишут "берегитесь карманников", однако карманники в метро - частые гости. Чтобы не лишиться денег или документов, в метро надо держать сумку впереди себя и контролировать состояние своих карманов.

Инфекции

Азиатские туристы в метро ходят исключительно в марлевых повязках, ведь вагоны и переходы подземки наполнены всевозможными вирусами и бактериями от миллионов проходящих там за сутки людей.

Падение на рельсы

Раньше такое случалось редко, однако этим летом в Европе было сразу несколько случаев, когда неизвестные люди нарочно сталкивали случайных попутчиков на рельсы. Пока неясно, является ли это новым видом терроризма. В московском метро был случай, когда мужчина столкнул сотрудницу метрополитена на рельсы из хулиганских соображений. Стоит помнить, что край платформы в момент прибытия поезда - опасное место для пассажира, и лучше держаться от него подальше.

Аварии

Из-за технических неполадок или террористических атак, аварии относительно количества перевозок случаются редко. У пассажиров нет возможности предсказать, где они случатся и таким образом уберечься. Остается только быть бдительными в отношении оставленных без присмотра чужих вещей и утешаться знанием, что в некоторых странах жизнь и здоровье всех пассажиров метрополитена застрахованы.

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