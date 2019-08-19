Самый популярный в мире видеоблогер-рекордсмен Феликс PewDiePie Чельберг очень близок к преодолению заветной отметки в 100 млн подписчиков - остался всего 1 миллион. При этом, на Youtube уже есть канал со 100 млн подписчиков, но его никто не учитывает, передает Day.Az со ссылкой на gmbox.ru.



Ещё в мае 2019 года канала PewDiePie проиграл в гонке за звание первого Youtube-канала со 100 млн подписчиков, но об этом почти никто не вспоминает, потому что битва изначально была неравной: блогера обогнал T-Series - канал целой индийской медиакомпании, на который загружают фильмы и клипы популярных индийских исполнителей. После этого блогера обогнал ещё и принадлежащей самой Youtube канал-раздел Music.

Но уже через несколько дней Феликс Чельберг может стать первым видео-блогером, а не корпорацией, который преодолеет отметку в 100 млн подписчиков на Youtube. К этому достижению PewDiePie шёл 10 лет - именно столько времени он уже посвятил развитию своего Youtube-канала. И все последние годы он оставался самым популярным ютубером планеты.



Фанаты блогера уже подсчитали, что в последнее время на Феликса PewDiePie Чельберга ежедневно подписывается около 50 тыс. человек. А это означает, что исторический для Youtube и самого PewDiePie момент произойдёт уже в ближайшую пару недель - до 100 млн подписчиков ему осталось набрать ещё около 600 тыс. человек.

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