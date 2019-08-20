Мужчина сорвал джекпот в размере $50 тысяч. Это уже его пятый выигрыш подряд, сообщает информационное агентство UPI со ссылкой на портал, который специализируется на лотереях, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В сообщении уточняется, что некий мистер О, 54-летний житель штата Мэриленд в США обычно играет в интернет-лотерею Racetrax. Но на этот раз мужчина решил приобрести несколько лотерейных билетов в одном из круглосуточных магазинов в Балтиморе за $5. Один из них оказался выигрышным.

"Я почувствовал настоящий восторг и cказал жене - Мы богаты", - признается американец.

Он заявил, что планирует потратить деньги на оплату некоторых счетов. По словам счастливчика, это уже его пятый подряд выигрыш. Ранее он стал обладателем $10 тысяч и более от четырех лотерей.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!