В южноафриканском природном заповеднике Таба Толо (Thaba Tholo Wilderness Reserve) на скрытую камеру запечатлели редчайшего розового леопарда.

Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Снимки животного принадлежат владельцу заповедника, 45-летнему Алану Уотсону (Alan Watson) и его 41-летней жене Линси (Lynsey). На кадрах дикий леопард с эритризмом (редчайшим нарушением пигментации наружных покровов в пользу красных и розовых оттенков - прим. "Ленты.ру") поедает мертвого жирафа.

Супруги утверждают, что они и ранее замечали необычного леопарда на территории их заповедника, однако им впервые удалось снять зверя на установленную на дереве скрытую камеру. "Насколько я знаю, это редчайший в мире окрас леопарда", - пояснил Уотсон, отметив, что шкура хищника имеет розовый оттенок.

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