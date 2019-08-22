Алкогольная зависимость - распространенная причина и бытовых конфликтов, и семейных раздоров. Принято считать, что страдают ей мужчины, однако в зоне риска и женщины. Случается так, что женщины, в стремлении ограничить выпивку мужа, начинают составлять ему компанию. Но делать так нельзя - это прямой путь к женскому алкоголизму. Ведь женщины спиваются на пять лет раньше, чем мужчины при равном темпе употребления.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Организм мужчины быстро и без последствий перерабатывает и выводит 10 граммов чистого этанола за один час, что соответствует стакану вина или 40 граммам водки. Тогда как организм женщины - только 7-8 граммов этанола за час.

Все дело в синтезе ферментов, отвечающих за нейтрализацию алкоголя. В организме мужчины они вырабатываются быстрее и в большем количестве. Вот почему при том, что женщины лучше сдерживают себя при употреблении алкоголя, спиваются они все же быстрее.

Поэтому мужчины доводят себя до состояния белой горячки за 8-9 лет постоянного употребления алкоголя в больших дозах, а женщины - всего за 3-5 лет.

Правда, по статистике, женщины раньше обращаются за медицинской помощью в лечении и легче осознают сам факт проблемы. Для женщины этот срок в среднем составляет 10 лет, тогда как для мужчины - 15.

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