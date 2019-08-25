https://news.day.az/unusual/1150195.html Подводные библиотеки открылись во Флориде - ФОТО
Подводные библиотеки открылись во Флориде - ФОТО
Во Флориде два отеля на острове Ки-Уэст предлагают посетителям воспользоваться подводными библиотеками и читать водонепроницаемые книги прямо в бассейне, сообщает Travel and Leisure, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отдыхающие могут читать романы и поэмы, не выходя из бассейна. Такие книги невозможно промочить или испортить, пролив на страницы коктейль.
В необычной библиотеке представлена в основном классика.
Туристы могут найти на "плавающих" полках подводной библиотеки водонепроницаемую версию "Макбет" Шекспира, стихи Уильяма Йейтса и коллекцию рассказов Марка Твена.
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