Во Флориде два отеля на острове Ки-Уэст предлагают посетителям воспользоваться подводными библиотеками и читать водонепроницаемые книги прямо в бассейне, сообщает Travel and Leisure, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отдыхающие могут читать романы и поэмы, не выходя из бассейна. Такие книги невозможно промочить или испортить, пролив на страницы коктейль.

В необычной библиотеке представлена в основном классика.

Туристы могут найти на "плавающих" полках подводной библиотеки водонепроницаемую версию "Макбет" Шекспира, стихи Уильяма Йейтса и коллекцию рассказов Марка Твена.

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