Сегодня в гороскопе главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча. Лучше отложите окончательное решение на потом. Кроме того, сегодня вы можете быть подвержены медлительности, граничащей с апатией и ленью. Впрочем, на фоне пассивности в глубинах вашего организма скапливается мощный заряд энергии, который может вырваться на поверхность в любую минуту. Так что если сегодня вы попадете в критическую или авральную ситуацию, будьте уверены: от лени не остается и следа, и вы удивите всех своей неожиданно проснувшейся активностью.

Овен

Сегодня Овен рискует стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Овну сегодня придется выслушать свою порцию критики. Возможно, кто-то из окружающих будет недоволен его словами, внешним видом или продуктивностью работы. Кто бы это ни был, он об этом пожалеет: если Овна сегодня как следует разозлить, он не полезет за словом в карман и сумеет дать отпор обидчику!

Телец

Сегодня звезды гороскопа предвещают Тельцу отличный день, когда он способен демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой! При этом чем больше сложностей будет на его пути, тем лучше: Телец способен войти в боевой азарт, убирая с пути соперников и преодолевая преграды. Звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня не мелочиться, а взяться за те дела, в которых он видит самый большой потенциал. Его энергичность и целеустремленность помогут ему сделать шаг навстречу успеху.

Близнецы

Сегодня отличительной чертой в гороскопе Близнецов может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя Близнецам сегодня будет сложно принять любое решение, даже если от них потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух. Если же ситуация потребует от них стремительных действий, Близнецы рискуют "зависнуть" или совершить необдуманный шаг. Чтобы этого не произошло, сегодня им необходимо сохранять хладнокровие. А лучше - избегать любых ответственных шагов.

Рак

Сегодня ситуация может заставить Рака отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно - о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды гороскопа советуют Раку смириться. Поступившись чем-то сегодня, Рак не пожалеет - со временем это способно приблизить его к цели и обеспечить успех. А вот чего Раку точно не стоит делать, так это жаловаться на свои проблемы окружающим. Помните, девяноста процентам людей ваши проблемы не интересны, а остальные десять рады, что они у вас есть.

Лев

Сегодня в гороскопе Льва будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому, Лев будет склонен проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ним рядом. Сегодня он может взять кого-то под свою опеку, помочь делом или дружеским советом, выслушать. Впрочем, от такой благотворительности Лев не останется внакладе - благодарность окружающих поднимет Льва и в чужих, и в собственных глазах.

Дева

Сегодня Дева может с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать ей! Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Девой, пусть даже из самых благих побуждений. Самой же Деве будет труднее обычного сопротивляться влиянию извне: она способна выпускать инициативу из рук, предоставляя ее другим. Если Деве не нравится такое положение дел, звезды гороскопа советуют ей проявлять твердость, говоря окружающим "нет" и мешая им сесть себе на шею.

Весы

Сегодня день будет склонять Весы к бурной деятельности, но им необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров! Именно сегодня Весам легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность. Более того, из-за своей невнимательности Весы могут ошибиться даже на пустом месте, в вопросе, который они знают как свои шесть пальцев! Вот почему звезды гороскопа советуют им сегодня взять тайм-аут и как следует отдохнуть. Ну а дела подождут - так будет надежней.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону посвятить как можно больше времени себе и всему, что ему нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Скорпиона приятной расслабляющей атмосферой, позволяя почувствовать гармонию с миром и собой. А вот в окружении большого количества людей - в рабочем коллективе или даже на дружеской вечеринке - Скорпион будет ощущать себя не в своей тарелке. Сегодня ему просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой. Или с человеком, которого он любит.

Стрелец

Сегодня поведение Стрельца во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют его запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если сегодняшний день не поставит перед Стрельцом никаких сверхзадач, вроде аврала на работе или спасения мира, в его гороскопе будут преобладать апатия и лень. Однако достаточно случиться чему-то непредвиденному, как Стрелец покажет гораздо больше того, на что он обычно способен!

Козерог

Сегодня в жизни Козерога возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Козерогу не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, "стрелка" на колготках, возникший на пустом месте спор... Все это и многое другое может ожидать Козерога в этот непредсказуемый день. Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды гороскопа советуют Козерогу меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что его окружает. Проявив организованность, Козерог положит конец нежеланным сюрпризам, оставив дверь открытой только для приятных неожиданностей.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности! Чтобы начать путешествие в Матрицу, Водолею достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм. Яркое воображение, которым наделяет Водолея сегодняшний день, сделает все остальное: Водолей получит истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет ему отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией. Тем более что к решению конкретных задач день его все равно не склоняет.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа не советуют Рыбам браться за любые дела, где они вынуждены полагаться на других, - вольно или невольно окружающие способны их подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Рыбам сегодня придется решать, будь то рабочие или личные. Чтобы дела в течение дня продвигались гладко, Рыбам необходимо надеяться лишь на одного человека на свете: на себя самого. Ну а проекты, требующие слаженных коллективных действий, лучше отложить на потом.

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