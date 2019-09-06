Главная опасность, которая грозит человеку при долгом отсутствии воздуха - прекращение доступа кислорода к головному мозгу, как следствие - кислородное голодание. Оно, в свою очередь, быстро приводит к потере сознания и летальному исходу.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Но некоторые люди способны задерживать дыхание на довольно длительное время и без негативных последствий. Например, фридайверы, погружающиеся на глубину без всякого снаряжения, могут обходиться без кислорода в среднем до 9 минут. Этого они достигают путем длительных тренировок, в результате которых организм адаптируется к кислородному голоданию: ритм сердца замедляется, происходит отток крови от рук и ног к жизненно важным органам.

Абсолютный рекорд нахождения под водой без воздуха в 2012 году установил немецкий дайвер Том Ситас, сумев отказаться от кислорода 22 минуты 22 секунды.

Конечно, это лишь исключение из правил, которое, впрочем, дает нам понять, что наше тело способно на очень многое, о чем мы даже не подозреваем.

В среднем же человек способен обходиться без воздуха от 2 до 5 минут (зависит от объема легких каждого конкретного индивидуума). Далее наступает кислородное голодание, о котором было упомянуто выше, в результате которого первыми страдают мозговые нейроны. Функционирование центральной нервной системы нарушается и человек погибает.

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