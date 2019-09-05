Жительница британского графства Корнуолл похудела в 2,5 раза, чтобы получить работу в пожарной охране. Об этом сообщает издание Daily Mail.

32-летняя Эби Холлиоэк (Abi Hollyoake) мечтала пойти по стопам отца и стать пожарной. "Я всегда хотела этим заняться, но мешали двое детей, семейная жизнь", - говорит она. После переезда в Корнуолл женщина попыталась устроиться в пожарную станцию, но ее не взяли из-за плохой физической подготовки. Тогда она весила 102 килограмма и носила одежду 58 размера.

Холлиоэк не собиралась отступать и решила худеть. Она стала ходить в спортзал и задумалась о диете. До этого женщина не любила готовить и предпочитала покупать замороженные готовые блюда. "Я кое-что поменяла, например, стала использовать спрей вместо обычного масла и сахарозаменитель вместо настоящего сахара, - рассказывает она. - Это очень помогло, и теперь я готовлю гораздо больше".

Несмотря на это, пожарная станция по-прежнему отказывалась брать ее на работу. "Я два года возвращалась туда и пыталась устроиться, - говорит Холлиоэк. - Это занимало столько времени, потому что, если завалишь испытание, следующего раза приходится ждать три месяца".

В течение двух лет женщина похудела на 40 килограммов и теперь носит одежду 44 и 46 размеров. После этого ей удалось исполнить свою мечту и стать пожарной. "Когда возвращаюсь с работы, дочь говорит: "Вот и она, пожарный Холлиоэк", - рассказывает британка. - Муж и сын тоже мной гордятся. Они знают, каких усилий это стоило".

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