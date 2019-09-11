Специалисты сервиса AirHelp, отслеживающего задержки рейсов по всему миру, назвали аэропорты в Европе и США, где чаще всего задерживали вылет летом 2019 года. Об этом сообщает портал Lonely Planet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, среди европейских городов и островов, которые туристы не могли покинуть вовремя, оказались Афины, Венеция, Лиссабон, Любляна, Миконос, Милан, Понта-Делгад и Санторини.

В США график вылетов нарушался во многих аэропортах. Специалисты выделили нью-йоркские Ла-Гуардия и Ньюарк, Даллас, Шарлотт Дуглас в Северной Каролине, Хартсфилд-Джексон в Атланте, О`Хара в Чикаго, Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша в Техасе и международный аэропорт Лос-Анджелеса.

Самыми неудачными с точки зрения задержки рейсов аэропортами Великобритании оказались Гатвик и Хитроу в Лондоне. Задержка приходилась на четыре рейса из десяти. В аэропортах Бристоля, Эдинбурга и Бирмингема также наблюдались частые задержки.

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