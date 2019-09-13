https://news.day.az/unusual/1155883.html Дерзкий воришка вомбат попал в объектив скрытой камеры и стал любимцем Сети - ВИДЕО
Дерзкий воришка вомбат попал в объектив скрытой камеры и стал любимцем Сети - ВИДЕО
Неприятная ситуация с пропажей урожая может насторожить и расстроить любого человека. Именно поэтому пара из Австралии, столкнувшись с подобной проблемой, решила установить у себя в саду скрытую камеру.
Воришка был найден очень быстро - им оказался очаровательный вомбат, который начал уплетать добычу прямо перед камерой, словно дразня хозяев. Животное так рассмешило австралийцев, что они решили выложить видео в интернет, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.
Забавный ролик набрал более 400 тысяч просмотров на YouTube.
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