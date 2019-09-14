https://news.day.az/unusual/1156178.html Немецкие учены научили крыс играть в прятки
Немецкие учены научили крыс играть в прятки
Немецкие учены смогли научить крыс играть в прятки. Результаты исследования приведены в Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Исследование гласит, что шесть взрослых крыс были в одной комнате с разными коробками и изгородями. После того, как животные осмотрелись, их убрали в контейнер пока человек прятался в комнате. После этого их выпускали, и они бегали и пытались найти человека.
Кроме того, крысы сами активно прятались и ждали, пока их найдут. Подчеркивается, что ученые даже установили ультразвуковое "хихиканье" грызунов во время игр.
Стоит отметить, что за удачные попытки крыс не вознаграждали едой.
Исследование длилось около двух недель.
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