Геологическая служба США и американское космическое агентство NASA поделились инфракрасными спутниковыми снимками Земли, которые оказались похожи на живописные полотна, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Эти фотографии были сделаны с помощью беспилотников с датчиками, установленными на спутнике Landsat. Благодаря этому удалось передать невероятные цвета земных ландшафтов из-за не видимых человеку волн электромагнитного спектра.

На снимках можно увидеть территории США, Канады, Австралии, Эфиопии, Намибии, Узбекистана, Исландии, а также просторы пустыни Сахара, Антарктики и Северного Ледовитого океана у российских берегов. Однако цвета не дают поверить, что на изображениях - реальные земные ландшафты.

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