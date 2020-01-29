Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Fox News.

Торговое судно SS Cotopaxi покинуло порт Чарльстона (штат Южная Каролина) 29 ноября 1925 года и направилось к Кубе. Спустя некоторое время корабль исчез вместе со всеми членами экипажа. Поиски SS Cotopaxi легли в основу первой серии сериала "Секреты кораблекрушения" на телеканале Science Channel.

"Изучение записей страховых агентов SS Cotopaxi помогло установить ранее неизвестные факты: корабль отправлял сигналы о бедствии 1 декабря 1925 года, через два дня после выхода из порта Чарльстона", - поясняет The Science Channel.

Эта информация натолкнула исследователей на мысль, что корабль, найденный 35 лет назад у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида, и есть SS Cotopaxi.

"После дискуссий и рассмотрения всех имеющихся доказательств мы пришли к выводу, что нашли последнее пристанище SS Cotopaxi", - сообщает The Science Channel в официальном заявлении.

Бермудский треугольник - район на западе Атлантического океана, между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Считается, что из-за таинственных аномалий там часто пропадают воздушные и морские суда.