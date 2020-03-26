8 интересных фактов о компании Mercedes-Benz

Известный всем автомобильный концерн Мерседес-Бенц обладает многолетней историей. В период становления компания пережила не только взлеты, но и падения, а ее продукция с каждым годом приобретала все новые совершенные качества. Большинство фактов об этом гиганте автомобильной индустрии представлено всеобщему обозрению, но есть несколько нюансов, которые известны немногим. Day.Az со ссылкой на Mixstuff предлагает читателям рассмотреть несколько из них.

Факт №1

Одна из моделей, произведенных компанией, а именно Mercedes-Benz CLK/LM, стала самой дорогостоящей серийной машиной за всю историю существования производителя. Стоимость автомобиля превысила полтора миллиона условных единиц.

Факт №2

Уровень надежности транспортных средств, созданных указанным автопромом, проверялся в наиболее экстремальных условиях. Одним из самых известных случаев, подтверждающих высокую стойкость и безопасность автомобилей, стал обстрел грузинского президента.

Глава государства находился в Мерседес S600, по которому выпустили несколько очередей из автомата, а также выстрелили из гранатомета. Высокий уровень прочности и надежности элементов этой машины помог сохранить ему жизнь.

Факт №3

Еще одна интересная деталь из истории бренда касается съемок популярного фильма "Миллионер из трущоб". На съемках кинокартины в кадр попали авто с логотипами Мерседес-Бенц. Они засветились в сценах съемки бедных районов. Производитель посчитал, что этот факт негативно повлияет на его репутацию и потребовала закрыть все логотипы в этих сценах.

Факт №4

Непревзойденная модель Mercedes-Benz SSK в свое время стала самой легендарной машиной в гоночном "подвиде" компании. Ее производство началось в конце 20-х годов 20 века. После своего появления на трассе авто установило большое количество рекордов. Первое соревнование, в котором участвовал транспорт, проводилось в Германии. Модель завоевала все 3 победные ступени на пьедестале.

Факт №5

Следующая особенность автомобилей Mercedes-Benz касается необычных моделей компании. Клиентом компании стал саудовский принц, который приобрел машину, полностью инкрустированную бриллиантами. Такая "драгоценность" обошлась покупателю в 5 миллионов долларов.

Факт №6

Автомобили от компании Mercedes покупал еще один знаменитый человек - Стив Джобс. Известный во всем мире предприниматель отдавал предпочтение только этим машинам, и катался на них без номерных знаков. Это позволяется на уровне законодательства, действующего в рамках штата Калифорния. Но есть одно условие - езда без номеров позволяется только на протяжении 6 месяцев. Поэтому Стив Джобс через полгода сдавал свое авто обратно, затем покупал новый автомобиль.

Факт №7

Еще в одном штате США можно увидеть необычное авто известной марки. На одном из кладбищ Нью-Джерси есть могила, имеющая вид 36-тонного гранитного Mercedes Benz. Этот памятник возвели на могиле американского парня Рея, который погиб в 15 лет.

Главным желанием мальчика было приобретение именно этой модели, и получение прав для езды на ней. Состоятельный брат исполнил мечту посмертно, заказав памятник, прототипом которого стал Mercedes Benz 2400 Diesel limousine.

Факт №8

На протяжении многих десятков лет автомобиль Mercedes-AMG производится под одним девизом. Его суть заключается в том, что за сборку каждого двигателя для таких машин должен отвечать конкретный сотрудник. Он обязан проверить состояние собранного движка, и поставить свою подпись на документах. Это означает, что специалист несет полную ответственность за качество сборки. Таким образом, компания устанавливает жесткий контроль над производством авто.