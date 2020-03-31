Космонавтам запретили рукопожатия и объятия

Врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин сообщил журналистам, что космонавтам, которые 9 апреля должны отправиться на МКС (это российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин и американский астронавт Кристофер Кэссиди), в условиях пандемии коронавируса рекомендовали полностью отказаться от рукопожатий и объятий, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

"Под запретом рукопожатия, объятия,... космонавты моют и дезинфицируют руки... Вещи общего назначения после каждого применения дезинфицируются", - рассказал он.