Как выглядело главное суперлуние 2020 года

В ночь на 8 апреля можно было наблюдать самую большую Луну в 2020 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, в этот раз спутник Земли приблизился на минимальное расстояние - 357 тыс. км. Апрельское суперлуние называют розовым (потому что оно часто совпадает с цветением в США и Канаде розового цветка пламенника) или пасхальным.