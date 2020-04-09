https://news.day.az/unusual/1221709.html Как выглядело главное суперлуние 2020 года - ФОТОРЕПОРТАЖ
Как выглядело главное суперлуние 2020 года - ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 8 апреля можно было наблюдать самую большую Луну в 2020 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, в этот раз спутник Земли приблизился на минимальное расстояние - 357 тыс. км. Апрельское суперлуние называют розовым (потому что оно часто совпадает с цветением в США и Канаде розового цветка пламенника) или пасхальным.
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