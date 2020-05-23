Точный гороскоп на субботу: Звезды обещают принести массу позитива

Сегодняшний гороскоп буквально создан для того, чтобы провести день как можно дальше от дома! Сегодня тяга к приключениям и адреналину в крови способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте - от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию - будут как никогда актуальны. Звезды обещают принести массу позитива, но вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, так что остерегайтесь споров на пустом месте.

Овен

Сегодня Овна ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды гороскопа советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Завтра Овен имеет возможность убедиться в том, что ученье - это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.

Телец

Сегодня большую часть времени Тельцу придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ему необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, - иначе он рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Телец завтра проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.

Близнецы

Сегодня Близнецов может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Близнецов людьми достаточно остро. Сами же Близнецы могут даже не подозревать о том, что их резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, они вряд ли поверят, если кто-либо скажет им об этом! Однако факт остается фактом: завтра Близнецам надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на их взаимоотношениях.

Рак

Сегодня Рак будет просто идеальным исполнителем! Он способен ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Рак может чувствовать себя неуютно: день не склоняет его к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Рак-начальник может сделать завтра - это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Рак-подчиненный успеет переделать массу дел!

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву задуматься над тем, все ли его устраивает? Возможно, он устал от повседневной рутины? Или в его жизни назрели перемены? В этом случае Льву стоит собраться с духом и рискнуть. Завтрашний день вполне подходит для того, чтобы он решительно начал менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!

Дева

Сегодня залогом успеха Девы в делах станет лозунг "Знание - сила!". Ей стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Деве есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Девы в голове, тем больше новых дверей откроется перед ней. И тем заманчивей окажутся перспективы.

Весы

Сегодня день для Весов будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята ими из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Весы почерпнут из энциклопедий, другую - из соцсетей, третью - от окружающих, а четвертую и вовсе составят их догадки. Но это не должно их смущать: чем больше сведений - тем лучше! Завтра Весы будут отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Скорпионе-начальнике, его подчиненным можно лишь посочувствовать! Завтра для Скорпиона не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у него припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Скорпиону лучше не подходить. Да и по неважным тоже.

Стрелец

Сегодня залог успеха Стрельца в делах - это люди, которые его поддерживают. В одиночку Стрелец не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план! Кроме того, Стрелец может с удивлением обнаружить среди лояльных ему людей даже тех, от кого он этого никак не ожидал. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Стрелец завтра может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

Козерог

Сегодня день Козерога обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в его руках! Не исключено, что именно заслуги завтрашнего дня со временем обернутся для Козерога переменами к лучшему в его жизни.

Водолей

Сегодня Водолей будет буквально излучать успех! Его внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Водолею не надо завтра делать, - это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот - выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас - приятно удивит результат.

Рыбы

Сегодня лучше всего Рыбам будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним они сумеют подойти творчески. В самой незамысловатой работе Рыбы способны обнаружить свою изюминку, и это раскрасит их будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Рыбам лучше держаться в стороне - завтра их мышление не отличается глобализмом, и они рискуют упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Рыбы вряд ли сумеют за ней успеть.