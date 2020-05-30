Бездомные кошки на Филиппинах соблюдают социальную дистанцию лучше людей

Если люди испытывают трудности с приспособлением к новым реалиям из-за пандемии коронавируса, то кошки, кажется, оказались более лояльными к переменам. Фото одного из рынков на Филиппинах стали вирусными.

На снимках бездомные кошки с комфортом расположились на специально очерченных кругах, которые находятся на расстоянии метра друг от друга. Эти разметки и должны помогать людям соблюдать требования социальной дистанции.

На фотографиях заметно, что далеко не все посетители рынка неукоснительно следуют новым правилам, в то время как кошки крайне законопослушны в этом плане. Правда, четвероногие гости этого гастрономического рая явно расчитывают, что их покормят. Хитроумные животные не просто сидят или лежат в этих кругах, а с надеждой поглядывают на продукты питания и на проходящих мимо людей. Отказать таким блюстителям правопорядка в этой маленькой услуге кажется совсем невозможным.

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