Картина Бэнкси Show Me The Monet выставляется на аукционе за £5 млн

Новая картина стрит-арт художника Бэнкси Show Me The Monet ("Покажи мне Моне") может уйти на аукционе Sotheby's в Лондоне за 5 миллионов фунтов. Она может стать одной из самых дорогих картин граффити-артиста, передает Day.Az со ссылкой на bazaar.ru.

Изначально Бэнкси создал эту картину в 2005 году - как отсылку к известной работе Клода Моне "Мост через пруд с водяными лилиями". В своей работе Бэнкси изобразил на картине Моне тележки для покупок и дорожные конусы.

Работа будет выставлена ​​публично в галереях Sotheby's на Нью-Бонд-стрит до 19 сентября. После она отправится в Нью-Йорк и Гонконг для участия в выставках. После этого картина вернется в Лондон для продажи на аукционе - по ориентировочной цене от 3 до 5 миллионов фунтов.

Самая дорогая картина Бэнкси была куплена за 9,9 миллионов фунтов стерлингов. На ней изображены британские политики в виде шимпанзе.

Ранее Бэнкси лишился авторских прав на одну из самых знаменитых своих работ - граффити "‎Цветочный метатель". Он проиграл судебное дело против изготовителя открыток Full Color Black, который использовал изображение художника без его разрешения, из-за того, что отказался раскрывать свою личность.

Фото: Legion-Media