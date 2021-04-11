Продавец "сатанинских" кроссовок согласился отозвать их из продажи после иска производителя обуви Nike.

Об этом сообщило издание Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По его данным, продавец согласился отозвать кроссовки из продажи, вернув их стоимость покупателям.

Рэпер Lil Nas X и компания MSCHF ранее выставили на продажу 666 пар "сатанинских" кроссовок, все они разошлись по высоким ценам.

Обувь представляет собой модифицированные кроссовки Nike Air Max 97: к оригинальной версии добавлена подвеска в виде пентаграммы, а пузырек воздуха в подошве содержит, как утверждается, каплю крови.

Nike подала в суд иск о нарушении авторских прав и добилась временного запрета на продажу кроссовок.