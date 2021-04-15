Бананы оказались под угрозой исчезновения

Бананы находятся под угрозой исчезновения из-за высокоинфекционного почвенного гриба, который не поддается действию химикатов, сообщило немецкое издание Die Welt, передает Day.Az.

Эксперт по фруктам в маркетинговой компании AMI Урсула Шокемеле подчеркнула, что в связи с тем, что данное заболевание не может быть устранено при помощи специальных средств, оно поразит почвы, которые будут выведены из оборота как минимум на 30-40 лет.

Высокоинфекционный почвенный гриб под названием Tropical Race 4 (TR4) стал активно распространяться на территории Азии и Австралии в XX веке. В 2019 году его впервые обнаружили в Южной Америке.

По словам Шокемеле, в Колумбии и Гондурасе уже закрылись первые плантации. Само заболевание по большей мере поражает сорт Cavendish. Он в свою очередь покрывает 95% мировой торговли данным продуктом и 99% его импорта в ФРГ.

"Если гриб обнаруживают, то эксперты советуют уничтожать все растения на большой площади и соблюдать строгий карантин. Даже небольшой комочек инфицированной почвы на сапогах фермера может привести к распространению спор. Они также разносятся при наводнениях или животными", - сказала она.

Однако, согласно мнению ученых, в настоящий момент розничные цены на бананы, например в Германии, остаются на стабильном положении.

Это, как отмечают специалисты, может быть связано с тем, что на территории стран, где было обнаружено заболевание, ведутся успешные работы по его сдерживанию.

При этом в странах Азии, Африки и Америки граждане потребляют эти фрукты в достаточном количестве, поэтому их исчезновение может заметно сказаться на их здоровье. Человечество может лишиться важного продукта питания, заключают эксперты.