На Корсике нашли "город мертвых" из 40 скелетов в керамических сосудах

Во французском городе Иль-Рус археологи обнаружили масштабное захоронение, состоящее из 40 гробниц, передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Останки находились внутри больших керамических кувшинов - амфор. Место на острове Корсика, где нашли захоронение, известно как "город мертвых". Обнаруженные останки были погребены между III и VI веками.

Предположительно, найденные артефакты имеют римское происхождение. Обычно амфоры использовались для транспортировки оливкового масла, вина и других товаров через Средиземное море из Карфагена. Большие сосуды после использовались в качестве "сосудов для мертвецов". Обычно их использовали для захоронения детей, но археологи обнаружили и останки взрослых.