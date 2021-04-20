Впервые в истории человечества: NASA запускает вертолет на Марсе

В эти минуты идет подготовка к первому в истории человечества запуску летательного объекта на другой планете.

Росбалт пишет, планируется, что над поверхностью Марса будет запущен первый управляемый вертолет с двигателем. Он должен взлететь на высоту 10 футов, зависнуть в течение 30 секунд, а затем вернуться на землю. Все это будет происходить на поверхности огромного марсианского кратера Джезеро, передает Day.Az.

Запуск должен быть осуществлен примерно в 10:15 UTC.

Вертолет был доставлен на Марс на борту марсохода Perseverance NASA, он приземлился на Красной планете 18 февраля. К вертолету и марсоходу прикреплены камеры для съемки.