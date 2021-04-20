Астрономы опубликовали снимок загадочной гигантской планеты

Астрономы из Голландии опубликовали первый снимок гигантской планеты YSES 2b, которая вращается вокруг звезды солнечного типа на расстоянии 360 световых лет от Земли в созвездии Муха, передает Day.Az со ссылкой на Astronomy & Astrophysics.

Наблюдения проводили с помощью комплекса телескопов VLT в Чили. Устройство оснащено спектро-поляриметрическим высококонтрастным инструментом, позволяющим получить прямые снимки экзопланет.

За планетой наблюдали дважды - 30 апреля 2018 года и 8 декабря 2020 года. Этот промежуток позволил подтвердить, что небесное тело действительно существует и вращается вокруг YSES-2.

YSES 2b - газовый гигант в шесть раз тяжелее Юпитера. Она находится в 110 раз дальше от своей родительской звезды, чем Земля от Солнца. Ее возраст оценивают всего в 14 миллионов лет.

Большая удаленность этой планеты от ее звезды в такой молодой системе не соответствует моделям формирования газовых гигантов.