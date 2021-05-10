Раскрыт способ продлить жизнь

Группа ученых из Национального института рака и института старения (США) раскрыла, что ежедневное достижение нормы количества шагов улучшает здоровье и продливает жизнь. Об этом пишет издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты три года наблюдали за участниками исследования старше 40 лет. Первая группа проходила в день по четыре тысячи шагов, вторая - по восемь тысяч, а третья группа преодолевала по 12 тысяч шагов в сутки.

В результате исследователи установили существование взаимосвязи между количеством пройденных шагов и продолжительностью жизни. Оказалось, что у второй группы участников эксперимента риск смерти от всех причин снизился на 51 процент, а у третьей - на 65 процентов.