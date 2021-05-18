Названы самые опасные алкогольные напитки

Британский врач назвала cамые опасные алкогольные напитки, вызывающие сильное опьянение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова приводит LADBible.

Доктор Симран Дио (Simran Deo) рассказала в интервью, что газированные напитки и коктейли, такие как игристые вина или джин-тоник, могут вызвать быстрое и сильное опьянение, так как газ, содержащийся в них, повышает давление в желудке. Алкоголь быстрее впитывается и попадает в кровь.

Кроме того, Дио сказала, что смешивание разного алкоголя не ведет напрямую к быстрому повышению количества спирта в крови. Однако, употребляя напитки разной крепости, человек рискует потерять контроль за количеством выпитого, и опьянеть намного сильнее.

Дио также напомнила, что не рекомендуется пить на голодный желудок. "Некоторые исследования показывают, что уровень алкоголя в крови, если выпить натощак, может быть в четыре раза выше, чем после еды", - сказала она.

Ранее сомелье Марко Кастеланелли (Marco Castelanelli) заявил, что игристое вино вызывает самое страшное похмелье. Попадая в кровоток, углекислый газ частично вытесняет кислород, из-за чего опьянение игристыми винами происходит быстрее. Это же приводит к тому, что похмелье ощущается особо тяжело.