В созвездии Жирафа обнаружили ранее неизвестный тип сверхновых

Ученые обнаружили в созвездии Жирафа вспышку ранее неизвестного типа сверхновых, которая возникла в недрах красного гиганта в результате слияния электронов и ядер атомов.

Об этом сообщила пресс-служба университета Калифорнии в Дэвисе (UCD) со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я очень рад, что нам наконец-то удалось открыть первую электронно-захватную сверхновую, возможность существования которых мы предсказали свыше 40 лет назад. Это открытие - красивое объединение возможностей теоретической и эмпирической астрономии", - заявил профессор университета Токио Кэнъити Номото, чьи слова приводит пресс-служба UCD.

В последние годы ученые начали сомневаться в том, что они хорошо понимают те физические принципы, которые управляют рождением вспышек сверхновых. Эти сомнения были связаны как с открытием так называемых "неудавшихся" сверхновых, умирающих престарелых звезд, просто исчезнувших с небосвода, так и с обнаружением нескольких необычно ярких всплесков, далеко выходящих за рамки теоретических пределов яркости.

Европейские и американские астрономы открыли еще один подобный объект, "нарушающий" общепринятые представления о природе сверхновых и потенциально указывающий на существование еще одного механизма рождения этих вспышек. Ученые совершили это открытие, наблюдая за вспышкой AT 2018zd, возникшей в созвездии Жирафа в начале марта 2018 года.

Изначально астрономы предполагали, что открытая ими вспышка относилась к числу так называемых сверхновых второго типа, возникающих в результате гравитационного коллапса ядер крупных звезд. Последующие наблюдения неожиданно указали на то, что многие особенности в структуре спектра AT 2018zd и силе свечения вспышки не совпадали с тем, что предсказывают теории, описывающие эволюцию сверхновых второго типа.