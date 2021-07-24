Ученые впервые заглянули в недра Марса и удивились

Миссия НАСА InSight позволила ученым заглянуть в недра Марса и создать первую карту внутреннего строения другой планеты. Как отмечает The Wall Street Journal, первые результаты исследований удивили экспертов: кора красной планеты состоит из нескольких слоев и тоньше, чем ожидалось, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, в месте расположения аппарата толщина первого слоя составила всего 8 километров, в то время как второго - 20. Ученые предполагают, что у коры Марса может быть и третий слой, граница которого находится на глубине около 39 километров. В среднем толщина верхней оболочки планеты варьируется от 24 до 72 километров.

Также выяснилось, что у Марса только один слой мантии. Радиус ядра оказался больше, чем предполагалось - около 1830 километров, при этом само "сердце" планеты обладает необычно низкой плотностью. Как надеются ученые, новые данные позволят узнать историю эволюции Марса, а также помогут лучше понять место Земли в Солнечной системе.