Подземным таксистам Лас-Вегаса запретили упоминать Илона Маска

Водители, которые возят пассажиров в системе подземных тоннелей в Лас-Вегасе, получили запрет на излишнее упоминание главы Tesla Илона Маска. Как сообщает TechCrunch, такой пункт присутствует в специальной инструкции для таксистов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эта категория вопросов чрезвычайно распространена и чрезвычайно деликатна. <...> Будьте краткими и постарайтесь прекратить такой разговор. Если пассажиры продолжают настаивать на обсуждении темы, то вежливо скажите: "Извините, но я действительно не могу это обсуждать" и смените тему", - говорится в инструкции о Маске.

Указаны и варианты ответов на стандартные вопросы о главе Tesla. Так, при обсуждении того, нравится ли водителю работать на Маска, предлагается ответ: "Да, он прекрасный лидер! Он мотивирует нас!" На вопросы о статьях с негативом про бизнесмена таксистам предлагается ответить: "Я читал этот материал, но мой опыт отличается от описанного".

Отмечается, что также работников попросили избегать прямого ответа на вопросы о том, как долго они работают в компании и не развивать тему аварий, если ее упомянут пассажиры. Инструкцию создали в The Boring Company, которой владеет Маск.

"Ваша цель - обеспечить безопасную, а не развлекательную поездку для пассажиров. Старайтесь свести разговоры к минимуму, чтобы сконцентрироваться на вождении", - указано в документе.